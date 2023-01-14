Аканджи: первый гол «Манчестер Юнайтед» — это какая-то шутка

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал скандальный гол Бруну Фернандеша в матче с «Манчестер Юнайтед», когда Маркус Рашфорд находился в пассивном офсайде. Матч закончился победой «красных дьяволов» — 2:1.
«Для меня первый гол — это какая-то шутка, не думал, что будет разрешено вот так. Что касается меня, то в этой ситуации я вижу, что Рашфорд явно находится в офсайде, поэтому я не пытаюсь отобрать у него мяч. Он действительно бежит до последней секунды и останавливается, когда мяч оказывается около него, потому что Фернандеш сзади кричал, что сам Бруну не находится в офсайде. Я понимаю, что он не коснулся мяча, но он пробежал около 30 метров, гнался за мячом, а затем резко остановился. Для меня это явный офсайд», — приводит слова Аканджи издание The Athletic.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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