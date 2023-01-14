Пиоли — о ничьей «Милана» с «Лечче»: в 1-м тайме мы ошиблись во всём, чём только можно

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный исход матча с «Лечче» в рамках 17-го тура Серии А.
«В первом тайме мы ошиблись во всём, чём только можно было. Потом было видно, что игра усложнилась. У нас была хорошая реакция во втором тайме, но мы должны были сделать больше. Мы были разочарованы результатами с «Ромой» и «Торино» и хотели лучше начать матч. Ошибка при первом голе была очевидна, но нам нужно было лучше держать мяч. Замена Эрнандеса? В конце первого тайма я мог заменить многих игроков. Я выбрал его для придания свежести флангам.
Борьба за скудетто. Мы должны выиграть много матчей, но, прежде чем догонять «Наполи», мы должны подумать о восстановлении наших принципов игры. Теперь нам нужно подумать о Суперкубке, который является важным финалом. Я надеюсь вернуть Ребича и Златана, чтобы Жиру перевёл дух, но в составе у нас достаточно сил», — приводит слова Пиоли Pazzi Di Fanta.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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