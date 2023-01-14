«Интер» — «Верона»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Верона».
Ставка: Мартинес забьёт за 2.20.
«Для меня очевиден исход этого матча. Думаю, «Интер» на своём поле победит. У миланцев хорошая атака, а соперник не из самых сильных. Однако в предыдущем туре «Интер» сыграл вничью с «Монцей», пропустив на последних минутах. «Верона» в прошлом туре победила «Кремонезе», но то была битва аутсайдеров.
«Интер» играл в Кубке Италии, но у миланцев глубокая ротация. Не думаю, что это станет проблемой. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата Италии миланцы выиграли в четырёх из четырёх матчей. За последние 10 лет «Верона» лишь трижды сумела сыграть вничью с «Интером». В остальных случаях побеждали миланцы.
У Ромелу Лукаку очередная травма, поэтому он может не принять участия в матче. В нападении есть ещё Джеко, но я верю в другого форварда. Лаутаро Мартинес забил восемь голов в 17 матчах за «Интер». У него в активе ещё и три голевые передачи. Чувствуется его настрой, он настроен на гол. Мне кажется, что он заряжен и на гол, и на победу команды».
Экспресс с коэффициентом 8.16.
«Локомотив» отказывается отпускать Баринова в «Бешикташ» зимой.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.
Хвича ведёт «Наполи» к чемпионству. У грузина уже 7+7 в Серии А.
- 14 января 2023
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 13 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00