«Интер» — «Верона»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Верона».

Ставка: Мартинес забьёт за 2.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Для меня очевиден исход этого матча. Думаю, «Интер» на своём поле победит. У миланцев хорошая атака, а соперник не из самых сильных. Однако в предыдущем туре «Интер» сыграл вничью с «Монцей», пропустив на последних минутах. «Верона» в прошлом туре победила «Кремонезе», но то была битва аутсайдеров.

«Интер» играл в Кубке Италии, но у миланцев глубокая ротация. Не думаю, что это станет проблемой. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата Италии миланцы выиграли в четырёх из четырёх матчей. За последние 10 лет «Верона» лишь трижды сумела сыграть вничью с «Интером». В остальных случаях побеждали миланцы.

У Ромелу Лукаку очередная травма, поэтому он может не принять участия в матче. В нападении есть ещё Джеко, но я верю в другого форварда. Лаутаро Мартинес забил восемь голов в 17 матчах за «Интер». У него в активе ещё и три голевые передачи. Чувствуется его настрой, он настроен на гол. Мне кажется, что он заряжен и на гол, и на победу команды».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.27.

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Прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.