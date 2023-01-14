Романо: Мудрик — игрок «Челси». Сумма трансфера составит € 100 млн

Вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик в скором времени станет игроком лондонского «Челси». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сумма трансфера составит € 100 млн, которую изначально и запрашивал украинский клуб за своего игрока. Сейчас оба клуба производят обмен необходимыми документами для официального завершения сделки.
Ожидается, что 22-летний футболист прибудет в Лондон уже сегодня, 14 января, а в воскресенье утром он пройдёт медицинское обследование, прежде чем окончательно оформить переход в стан лондонцев. Контракт будет подписан до лета 2030 года.
Ранее «Арсенал» был основным претендентом на украинского футболиста. Несколько недель «канониры» пытались договориться с «горняками» о том, чтобы оформить сделку по более низкой цене, однако каждый раз получали отказ.
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