«Лидс» подписал 20-летнего нападающего Рюттера за € 40 млн. Это рекорд для клуба
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«Лидс Юнайтед» подписал форварда немецкого «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера, обновив свой трансферный рекорд. Об этом сообщает официальный сайт команды.
По сведениям журналистов, английский клуб отдал за 20-летнего француза сумму в размере € 40 млн. Контракт подписан до лета 2028 года. Нападающий стал вторым приобретением «Лидса» в это зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнился защитником Максимилианом Вёбером, перешедшим из «РБ Зальцбург».
В текущем сезоне французский нападающий провёл за «Хоффенхайм» 15 матчей в рамках немецкой Бундеслиги. На счету форварда два гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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