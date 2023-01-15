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«Лидс» подписал 20-летнего нападающего Рюттера за € 40 млн. Это рекорд для клуба

«Лидс» подписал 20-летнего нападающего Рюттера за € 40 млн. Это рекорд для клуба
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«Лидс Юнайтед» подписал форварда немецкого «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера, обновив свой трансферный рекорд. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По сведениям журналистов, английский клуб отдал за 20-летнего француза сумму в размере € 40 млн. Контракт подписан до лета 2028 года. Нападающий стал вторым приобретением «Лидса» в это зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнился защитником Максимилианом Вёбером, перешедшим из «РБ Зальцбург».

В текущем сезоне французский нападающий провёл за «Хоффенхайм» 15 матчей в рамках немецкой Бундеслиги. На счету форварда два гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

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