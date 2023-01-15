Спортивный директор «Рубина» высказался о работе Леонида Слуцкого в клубе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о бывшем главном тренере клуба Леониде Слуцком.
«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели — об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий — на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.
Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».
Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2021 года. под его руководством клуб провёл 96 матчей. По окончании сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу.
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