Зарема Салихова назвала свои самые удачные и неудачные трансферы в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала какой трансфер московского клуба, к которому она имеет отношение, считает самым удачным.



«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.



По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».



Федун руководил «Спартаком» 2004 по 2022 год. 3 мая 2021 года Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» как руководитель комитета по аудиту и вознаграждениям клуба. 21 мая Салихова покинула руководство красно-белых.