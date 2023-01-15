Олег Яровинский: в прошлом году хотел привести Гаранина в «Рубин»
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что хотел привести в команду российского специалиста Вадима Гаранина. Его последней командой был ФК «Сочи».
«Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году. Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в «Сочи», на мой взгляд, была абсолютно непоказательна. Считаю, что в «Сочи» он не провалился», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Гаранин подписал контракт с «Енисеем» ещё 10-го числа. Официально об этом не было объявлено по техническим причинам, связанным с предыдущими тренерами. В ближайшие дни «Енисей» должен представить тренера.
Ранее Гаранин уже работал в «Енисее» в 2022 году, а летом возглавил «Сочи».
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