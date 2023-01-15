Тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как попрощался с Владимиром Сычевым

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка поделился подробностями о том, как происходило его прощание с нападающим Владимиром Сычевым. Напомним, что в конце декабря «Крылья Советов» объявили о переходе 26‑летнего нападающего.

В первой половине нынешнего сезона игрок выступал под фамилией Сычевой, далее он планирует выступать с фамилией Писарский на спине.



«Вова звонил мне, поговорили. Я ему только сказал, чтобы он продолжал свою работу, реализовывал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб. У нас на этой позиции есть два‑три хороших игрока. Что касается нападающего, я никого не хочу», — цитирует Личку «Матч ТВ».

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 игр. Нападающий забил 14 голов и стал автором одного ассиста.