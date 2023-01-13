«Севилья» интересовалась Сычевым до его перехода в «Крылья Советов»

Футбольный агент Виктор Панченко, представляющий интересы новичка форварда Владимира Сычевого, рассказал, какие клубы интересовались его клиентом до трансфера из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
«К нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов». Была ли это «Севилья»? Да.
«Зенит» предлагал контракт, но Владимир отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».
В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.
- 13 января 2023
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35