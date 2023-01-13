«Севилья» интересовалась Сычевым до его перехода в «Крылья Советов»

Футбольный агент Виктор Панченко, представляющий интересы новичка форварда Владимира Сычевого, рассказал, какие клубы интересовались его клиентом до трансфера из «Оренбурга» в «Крылья Советов».



«К нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов». Была ли это «Севилья»? Да.



«Зенит» предлагал контракт, но Владимир отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.