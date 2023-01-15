Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Денис Глушаков — человек, который может создать голевую ситуацию и сам забить гол

Орлов: Денис Глушаков — человек, который может создать голевую ситуацию и сам забить гол
Комментарии

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах хавбека Дениса Глушакова после ухода из «Химок». Напомним, что 9 января 35-летний игрок покинул подмосковную команду по совместной инициативе сторон.

«Денис Глушаков — человек, который может создать голевую ситуацию и сам забить гол. Сколько он очков принес тем же «Химкам». Глушаков доказал в московском «Спартаке». Где бы он ни был, он — игрок. Для России это игрок!» — приводит слова Орлова Sport24.

За подмосковный клуб Денис выступал в период с октября 2020 по январь 2023 года. После ухода из команды сам Глушаков не стал говорить о том, какие команды заинтересованы в его услугах, а также опроверг потенциальное завершение карьеры. После этого несколько клубов Российской Премьер-Лиги заявили об отсутствии интереса к полузащитнику.

Новость по теме
В «Торпедо» отказались комментировать возможное подписание Дениса Глушакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023