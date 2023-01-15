«Барселона» предложила «Интеру» обмен футболистами

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. В обратном направлении испанский клуб предлагает Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

26-летний Кессье стал игроком «Барселоны» на правах свободного агента летом 2021 года. В 16 матчах за команду ивуарийский футболист провёл на поле 661 минуту, забив один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» в январе 2015 года. В текущей кампании хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Брозович восстанавливается после травмы.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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