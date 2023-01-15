Сын Стрельцова: Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо»
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».
«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом в команде будет большой разлад», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее появилась информация, что Дзюба в скором времени присоединится к «Торпедо» на тренировочных сборах в Турции. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.
«Торпедо» набрало шесть очков в 17 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Новость по темеИсточник: Дзюба присоединится к «Торпедо» на сборах в Турции
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