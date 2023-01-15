Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Челси» подпишет с Михаилом Мудриком контракт на семь лет

Романо: «Челси» подпишет с Михаилом Мудриком контракт на семь лет
Комментарии

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик, который в скором времени должен стать игроком «Челси», подпишет с английской командой контракт до 2030 года. Это поможет синим соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Лондонцы в своих соцсетях активно предлагают подписываться на 22-летнего нападающего, хотя его переход в «Челси» пока что официально не подтверждён. Английская команда заплатит за этот переход € 70+30 млн. Им удалось перебить предложение «Арсенала», который считался главным претендентом на Мудрика, но отказался платить требуемую «Шахтёром» сумму.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Игрок сборной Украины едет в АПЛ! За Мудрика заплатят больше, чем за Холанда Игрок сборной Украины едет в АПЛ! За Мудрика заплатят больше, чем за Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023