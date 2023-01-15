Романо: «Челси» подпишет с Михаилом Мудриком контракт на семь лет

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик, который в скором времени должен стать игроком «Челси», подпишет с английской командой контракт до 2030 года. Это поможет синим соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Лондонцы в своих соцсетях активно предлагают подписываться на 22-летнего нападающего, хотя его переход в «Челси» пока что официально не подтверждён. Английская команда заплатит за этот переход € 70+30 млн. Им удалось перебить предложение «Арсенала», который считался главным претендентом на Мудрика, но отказался платить требуемую «Шахтёром» сумму.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: