«Челси» готов отдать вдвое больше, чем в своё время за Шевченко.

Игрок сборной Украины едет в АПЛ! За Мудрика заплатят больше, чем за Холанда

Самый обсуждаемый игрок на постсоветском пространстве в это зимнее трансферное окно – Михаил Мудрик. 22-летний полузащитник «Шахтёра» выстрелил в прошлом сезоне, а в этом доказал, что созрел для переезда в Европу. Прямо сейчас «Арсенал» и «Челси» готовы выложить за украинца сумасшедшие деньги по меркам чемпионата Украины.

Михаил Мудрик в шаге от перехода в «Арсенал» или «Челси»

Пристальное внимание к молодому игроку возникло летом 2022 года. Им интересовались «Байер», «Милан», «Ювентус», но все предложения «Шахтёр» отклонил. Донецкий клуб изначально был настроен на продажу игрока в английскую Премьер-лигу, чтобы больше заработать. В Англии внимание на Михаила Мудрика обратили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Ньюкасл», но настойчивее всех оказались «Арсенал» и «Челси».

Утром 14 января надёжный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка по Михаилу Мудрику может быть закрыта в течение ближайших часов. «Арсенал» и «Шахтёр» договорились о сумме трансфера, которая составит € 70 млн. Ещё € 25 млн донецкий клуб может получить в качестве различных бонусов. «Арсенал» обсуждает с «Шахтёром» структуру выплат. Сообщалось, что «канониры» форсируют закрытие сделки, сам Мудрик тоже настаивает на переходе, и личный контракт украинца с «Арсеналом» якобы уже согласован.

Михаил Мудрик Фото: Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

«У нас есть определённая заинтересованность в усилении состава. В некоторых линиях нам немного недостаёт баланса, но мы стараемся компенсировать это», – прокомментировал возможный трансфер Мудрика главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Но вечером вмешался «Челси». По информации Фабрицио Романо, руководство синих пытается достичь устного соглашения по Мудрику в Польше и сорвать переход игрока в «Арсенал». По информации инсайдера, «Челси» готов сделать официальное предложение по трансферу в размере около € 100 млн.

В субботу вечером эту информацию подтвердило авторитетное издание The Athletic. По его сведениям, «Челси» пришёл к соглашению с «Шахтёром» о подписании Мудрика за € 100 млн.

Быстрый прогресс Мудрика

Мудрик заявил о себе в сезоне-2021/2022. Левый вингер забил два гола и сделал семь ассистов в 11 матчах чемпионата Украины, отметился одним мячом в Кубке страны и провёл все шесть игр на групповой стадии Лиги чемпионов. После этого полузащитник получил вызов в сборную Украины и дебютировал в ней летом 2022 года в стыковых матчах ЧМ-2022.

С тех пор Михаил провёл ещё шесть игр за национальную команду в Лиге наций, но результативными действиями не отметился. Что касается выступлений за «Шахтёр», то здесь у Михаила всё отлично – семь голов и шесть ассистов в 12 матчах чемпионата Украины, два забитых мяча в ворота «Селтика» и 1+2 по системе «гол+пас» в выездной игре с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

€ 70+25 млн или € 100 млн – столько ещё не платили ни за одного игрока с постсоветского пространства. Трансфер украинского вингера обойдётся «Арсеналу» и «Челси» дороже, чем переход Эрлинга Холанда из «Боруссии» (Дортмунд) в «Манчестер Сити» (€ 60 млн). За великого соотечественника Михаила Мудрика Андрея Шевченко «Челси» и «Милан» в сумме заплатили меньше (€ 43,88 млн и € 23,91 млн соответственно).

Если трансфер состоится, «Челси» заплатит за Мудрика в два раза больше, чем летом 2006 года — за Шевченко. Последний переезжал в Лондон в статусе обладателя «Золотого мяча» и победителя Лиги чемпионов.