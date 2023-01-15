Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Мудрик — о «Золотом мяче»: никто не ожидает, что я его получу, но это возможно

Михаил Мудрик — о «Золотом мяче»: никто не ожидает, что я его получу, но это возможно
Комментарии

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтере», никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», — сказал Мудрик в видео, опубликованном в соцсетях «Шахтёра».

Ранее «Челси» и «Шахтёр» в своих соцсетях дали понять, что близки к договорённости по трансферу 22-летнего футболиста. Сообщалось, что сумма сделки составит € 70+30 млн. «Челси» удалось перебить предложение «Арсенала», который назывался главным претендентом на игрока.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»? Видеоролик:

Новость по теме
Романо: «Челси» подпишет с Михаилом Мудриком контракт на семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023