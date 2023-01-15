Экс-игрок «Рубина» Дрейер: спасибо «Мидтьюллану». Обо мне позаботились после 24 февраля

Нападающий «Мидтьюллана» Андерс Дрейер, который сегодня, 15 января, официально стал игроком «Андерлехта», попрощался с датским клубом.
Я бесконечно благодарен за то, как «Мидтьюллан» позаботился обо мне, когда началась специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») и я оказался в сложной ситуации. Все приняли меня с распростертыми объятиями. Теперь я буду следить за клубом, где бы я ни находился, — приводит слова Дрейера пресс-служба «Мидтьюллана» на официальном сайте.
24-летний Дрейер выступал за «Мидтьюллан» с января 2020 по август 2021 года. Позднее он был продан в «Рубин», откуда в марте 2022 года вернулся в датскую команду на правах полугодичной аренды. По её окончании клубы договорились о полноценном трансфере.
- 15 января 2023
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