Экс-игрок «Рубина» Дрейер: спасибо «Мидтьюллану». Обо мне позаботились после 24 февраля

Нападающий «Мидтьюллана» Андерс Дрейер, который сегодня, 15 января, официально стал игроком «Андерлехта», попрощался с датским клубом.

Я бесконечно благодарен за то, как «Мидтьюллан» позаботился обо мне, когда началась специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») и я оказался в сложной ситуации. Все приняли меня с распростертыми объятиями. Теперь я буду следить за клубом, где бы я ни находился, — приводит слова Дрейера пресс-служба «Мидтьюллана» на официальном сайте.

24-летний Дрейер выступал за «Мидтьюллан» с января 2020 по август 2021 года. Позднее он был продан в «Рубин», откуда в марте 2022 года вернулся в датскую команду на правах полугодичной аренды. По её окончании клубы договорились о полноценном трансфере.