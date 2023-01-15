Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч со «Специей»

Сегодня, 15 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» примет «Специю». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино». Главный арбитр матча Давиде Герсини даст стартовый свисток в 17:00 мск. Стали известны составы команд.
«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Войвода, Риччи, Лукич, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.
«Специя»: Дронговский, Амьен-Аду, Кальдара, Николау, Хольм, Ампаду, Бурабья, Агудело, Реца, Н'Зола, Гьяси.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 23 очка в 17 матчах. «Специя» занимает 17-е место с 15 очками. Предыдущая встреча двух команд проходила в 34-м туре Серии А сезона-2021/2022. В той игре «Торино» одержал победу со счётом 2:1.
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