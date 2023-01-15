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Симеоне: надеюсь, Феликс добьётся успеха везде, где бы ни оказался

Симеоне: надеюсь, Феликс добьётся успеха везде, где бы ни оказался
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем Жоау Феликсе, который перешёл из мадридского клуба в лондонский «Челси» на правах аренды.

«Я не буду вдаваться в подробности относительно выступления Жоау. Я просто желаю ему всего наилучшего, этому парню с экстраординарными футбольными способностями. Он молод и, очевидно, стремится продемонстрировать все спортивные навыки, которыми обладает. Надеюсь, он добьётся успеха везде, где бы ни оказался», — приводит слова Симеоне Goal.com.

Напомним, Феликс подписал контракт с «Челси» до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 14 матчах Примеры за «Атлетико», забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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