Симеоне: надеюсь, Феликс добьётся успеха везде, где бы ни оказался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем Жоау Феликсе, который перешёл из мадридского клуба в лондонский «Челси» на правах аренды.



«Я не буду вдаваться в подробности относительно выступления Жоау. Я просто желаю ему всего наилучшего, этому парню с экстраординарными футбольными способностями. Он молод и, очевидно, стремится продемонстрировать все спортивные навыки, которыми обладает. Надеюсь, он добьётся успеха везде, где бы ни оказался», — приводит слова Симеоне Goal.com.



Напомним, Феликс подписал контракт с «Челси» до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 14 матчах Примеры за «Атлетико», забил четыре гола и отдал три результативные передачи.