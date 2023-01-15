«Краснодар» подписал контракт с Мозесом Кобнаном Дэвидом
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«Краснодар» объявил в соцсетях о подписании контракта с 20-летним нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном Дэвидом.
Игрок успешно прошёл медосмотр на сборах «Краснодара» в ОАЭ. Соглашение с Мозесом Кобнаном Дэвидом рассчитано до 30 июня 2026 года. За «Краснодар» он будет выступать под номером 90.
Карьера 20-летнего Дэвида началась в чемпионате Словакии. Он дебютировал в словацком клубе «Середь», провёл девять матчей в первой половине 2022 года, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Свой первый гол в профессиональном футболе он забил в ворота «Жилины» 23 апреля 2022 года.
Летом 2022 года Дэвид перешёл в «Железьярне Подбрезова», в составе нового клуба он забил 13 мячей за 20 встреч.
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