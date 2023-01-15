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«Ньюкасл» повторил клубный рекорд беспроигрышной серии в АПЛ

«Ньюкасл» повторил клубный рекорд беспроигрышной серии в АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). «Ньюкасл» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «сороки» не проигрывают уже 14 матчей подряд в АПЛ. Это повторение клубного рекорда. Об этом сообщил «твиттер» Squawka Live.

Команда Эдди Хау последний раз проиграла в АПЛ 31 августа 2022 года в матче с «Ливерпулем» (1:2). В дальнейшем «Ньюкасл» одержал девять побед, и пять матчей завершились вничью. К тому же «сороки» не пропускают уже пять матчей подряд, а голкипер Ник Поуп лидирует по показателю сухих матчей в лиге (11).

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей.

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