«Ньюкасл» повторил клубный рекорд беспроигрышной серии в АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). «Ньюкасл» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «сороки» не проигрывают уже 14 матчей подряд в АПЛ. Это повторение клубного рекорда. Об этом сообщил «твиттер» Squawka Live.
Команда Эдди Хау последний раз проиграла в АПЛ 31 августа 2022 года в матче с «Ливерпулем» (1:2). В дальнейшем «Ньюкасл» одержал девять побед, и пять матчей завершились вничью. К тому же «сороки» не пропускают уже пять матчей подряд, а голкипер Ник Поуп лидирует по показателю сухих матчей в лиге (11).
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей.
Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
- 15 января 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:22
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:15