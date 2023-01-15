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Трансфер Мудрика в «Челси» — самый дорогой для игроков стран бывшего СССР

Трансфер Мудрика в «Челси» — самый дорогой для игроков стран бывшего СССР
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Сегодня стало известно, что вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик перешёл в «Челси» за сумму около € 100 млн, из которых € 70 млн являются фиксированной частью, а € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов. Если верить данным портала Transfermarkt, то переход 22-летнего украинца является самым дорогим для игрока страны бывшего СССР.

Ранее рекорд принадлежал трансферу другого украинца в «Челси» — в 2006-м нападающий Андрей Шевченко перешёл к синим за € 43,88 млн из «Милана». Список из 10 самых дорогих переходов футболистов стран бывшего СССР выглядит следующим образом:

  1. Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн + € 30 млн);
  2. Андрей Шевченко (из «Милана» в «Челси», € 43,88 млн);
  3. Генрих Мхитарян (из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед», € 42 млн);
  4. Александр Зинченко (из «Манчестер Сити» в «Арсенал», € 35 млн);
  5. Генрих Мхитарян (из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», € 34 млн);
  6. Александр Головин (из ЦСКА в «Монако», € 30 млн);
  7. Генрих Мхитарян (из «Шахтёра» в «Боруссию» Д, € 27,5 млн);
  8. Дмитрий Чигринский (из «Шахтёра» в «Барселону», € 25 млн);
  9. Андрей Ярмоленко (из «Динамо» К в «Боруссию» Д, € 25 млн);
  10. Андрей Шевченко (из «Динамо» К в «Милан», € 23,91 млн).
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