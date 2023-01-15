Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Аяччо» со счётом 7:1

«Монако» обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1. Финальный свисток Рудди Буке зафиксировал победу хозяев со счётом 7:1.
Шесть из восьми голов были забиты в первой половине встречи. Хет-трик на свой счёт записал форвард Виссам Бен-Йеддер, который один из мячей забил с 11-метровой отметки. Также ворота гостей поразили Аксель Дисаси и Крепен Дьятта. Одну из голевых передач на свой счёт записал российский полузащитник монегасков Александр Головин. Во втором тайме шестой и седьмой голы хозяев забил швейцарец Брил Эмболо. Единственный мяч гостей на 11-й минуте забил Юсеф Белайли. Итог – 7:1 – победа команды Филиппа Клемана.
Александр Головин был заменён на 61-й минуте встречи.
«Монако» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Аяччо» по-прежнему 15 очков и 18-я позиция.
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