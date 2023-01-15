«Арсенал» оторвался на восемь очков от «Ман Сити» в таблице АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.
На 14-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вошёл в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил мяч в сетку — автогол. На 36-й минуте полузащитник гостей Мартин Эдегор забил второй мяч «Арсенала» дальним ударом из-за штрафной.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.
- 15 января 2023
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