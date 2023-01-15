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«Арсенал» оторвался на восемь очков от «Ман Сити» в таблице АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»

«Арсенал» оторвался на восемь очков от «Ман Сити» в таблице АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

На 14-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вошёл в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил мяч в сетку — автогол. На 36-й минуте полузащитник гостей Мартин Эдегор забил второй мяч «Арсенала» дальним ударом из-за штрафной.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков. «Тоттенхэм» (33) находится на пятой строчке.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
15 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Льорис – 14'   0:2 Эдегор – 36'
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