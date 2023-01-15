Головин отдал 33 передачи под удар в текущем сезоне Лиги 1 — лучший результат в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал 33 передачи под удар в этом сезоне французской Лиги 1 — это лучший результат в составе монегасков и 10-й в Лиге, сообщает статистический портал Opta.
В матче с «Аяччо» россиянин отдал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера. Таким образом, на счету Головина уже девять результативных действий в нынешнем розыгрыше Лиги 1 (четыре гола и пять передач) — это третий результат в клубе после Бен-Йеддера (13) и швейцарца Брила Эмболо (12).
Благодаря победе «Монако» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.
Свой следующий матч в чемпионате Франции подопечные Филиппа Клемана проведут 28 января — монегаски на выезде сыграют с «Марселем».
Головин: Мбаппе сейчас лучший игрок мира. 100%
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