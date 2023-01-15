Месси и Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ренном», Мбаппе — в запасе

Сегодня, 15 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Пари Сен-Жермен». Команды сыграют на стадионе «Роазон Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.

«Ренн»: Манданда, Родон, Траоре, Теате, Трюффер, Ву, Дезире Дуэ, Угочукву, Майер, Гуири, Калимуэндо. Запасные: Алемдар, Сален, Ассиньон, Мелинг, Гела Дуэ, Белосьян, Тэт, Сулемана, Доку.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Бернат, Мукиэле, Витинья, Заир-Эмери, Перейра, Месси, Экитике, Неймар. Запасные: Навас, Битшиабу, Хакими, Руис, Саншеш, Солер, Гарби, Хусни, Мбаппе.

Парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. В случае победы они наберут 50 очков и оторвутся от «Ланса» на шесть очков. «Ренн» (34) — на пятом месте.