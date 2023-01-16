Гави признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» уверенно обыграла «Реал» со счётом 3:1 и стала обладателем трофея. Хавбек сине-гранатовых Гави был признан лучшим игроком этой встречи.

У 18-летнего футболиста один гол и одна результативная передача в игре с «Реалом». Гави открыл счёт в матче на 33-й минуте после передачи Роберта Левандовского, а через 12 минут уже сам ассистировал поляку, который укрепил преимущество «Барселоны». На 69-й минуте Гави также отдал передачу на Педри, беспрепятственно пробившего в пустой угол ворот Тибо Куртуа, но позже в протоколе матча его результативное действие не было засчитано. Под конец встречи «Реал» сумел забить один гол — на 90+3-й минуте отличился Карим Бензема.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке