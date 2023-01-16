Бускетс — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: будем бороться за новые титулы

Полузащитник «Барселона» Серхио Бускетс прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Мы знали, что это была возможность, которую мы должны были использовать, мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это придаст нам сил, чтобы продолжать бороться за новые титулы.

Мы верили в некоторые иллюзии, в болельщиков, но в «Барсе» всегда требуют, чтобы вы выиграли встречи.

Мы усилили центр, чтобы добиться этого превосходства, а Рональд Араухо останавливал контратаки, хотя Винисиус был очень хорош. Мы выдавили «Реал» на фланги, оказали это давление, и мы чувствовали себя очень комфортно», — приводит слова Бускетса издание Marca.

Новость по теме «Барселона» завоевала первый трофей под руководством Хави

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы