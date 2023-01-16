Бускетс — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: будем бороться за новые титулы
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Полузащитник «Барселона» Серхио Бускетс прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.
«Мы знали, что это была возможность, которую мы должны были использовать, мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это придаст нам сил, чтобы продолжать бороться за новые титулы.
Мы верили в некоторые иллюзии, в болельщиков, но в «Барсе» всегда требуют, чтобы вы выиграли встречи.
Мы усилили центр, чтобы добиться этого превосходства, а Рональд Араухо останавливал контратаки, хотя Винисиус был очень хорош. Мы выдавили «Реал» на фланги, оказали это давление, и мы чувствовали себя очень комфортно», — приводит слова Бускетса издание Marca.
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