Бензема вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Месси — лидер

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.
В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий «Реала» забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».
Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.
Лучшие бомбардиры класико:
1. Лионель Месси – 26 голов;
2-3. Криштиану Роналду – 18;
2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;
4. Рауль – 15;
5-7. Ференц Пушкаш – 14;
5-7. Франсиско Хенто – 14;
5-7. Сесар Родригес – 14;
8. Карим Бензема – 13;
9. Сантильяна – 12.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» встречались с «Валенсией» и в серии пенальти оказались сильнее.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
- 16 января 2023
-
03:43
-
03:37
-
03:22
-
03:19
-
03:10
-
03:05
-
03:03
-
02:57
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06