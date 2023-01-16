Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Месси — лидер

Бензема вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Месси — лидер
Комментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.

В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий «Реала» забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».

Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.

Лучшие бомбардиры класико:

1. Лионель Месси – 26 голов;

2-3. Криштиану Роналду – 18;

2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;

4. Рауль – 15;

5-7. Ференц Пушкаш – 14;

5-7. Франсиско Хенто – 14;

5-7. Сесар Родригес – 14;

8. Карим Бензема – 13;

9. Сантильяна – 12.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» встречались с «Валенсией» и в серии пенальти оказались сильнее.

Новость по теме
Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023