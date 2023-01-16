Бензема вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Месси — лидер

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на 8-е место среди бомбардиров класико.



В финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3) нападающий «Реала» забил гол на 93-й минуте. Этот гол стал для Бензема 13-м в противостоянии «Реала» и «Барселоны».



Лидером по числу голов в противостоянии является Лионель Месси – на его счету 26 голов.



Лучшие бомбардиры класико:



1. Лионель Месси – 26 голов;



2-3. Криштиану Роналду – 18;



2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;



4. Рауль – 15;



5-7. Ференц Пушкаш – 14;



5-7. Франсиско Хенто – 14;



5-7. Сесар Родригес – 14;



8. Карим Бензема – 13;



9. Сантильяна – 12.



Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» встречались с «Валенсией» и в серии пенальти оказались сильнее.

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