Газзаев рассказал, благодаря чему «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию «Зениту»? Сейчас сложно сказать. Непонятна ситуация с Промесом. А он, на мой взгляд, лучший игрок первой части чемпионата.

Ситуация, которая сейчас происходит вокруг него — точно не к лучшему. Но если он продолжит играть так же, как и в первой части, не исключено, что в борьбе за чемпионство может появиться интрига. Сейчас также важно правильно подготовиться на сборах. Это очень важный фактор в борьбе за чемпионство», — приводит слова Газзаева Sport24.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 4 очка.