Андрей Аршавин оценил возможное подписание Артёма Дзюбы в «Торпедо»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном подписании российского нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».



«Торпедо» нужны все, кто может забивать. Другого нападающего они не видят, который может гарантировать качество. Игровую практику Дзюба успеет набрать на сборах. Страны СНГ, думаю, не осилят его заработную плату. В «Торпедо» еще Андрей Викторович Талалаев, сработаются ли они, это не факт. На мой взгляд, у «Торпедо» пока мало шансов на спасение», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что президент «Торпедо» Илья Геркус лично заинтересован в переходе Артёма Дзюбы. Однако остальное руководство московского клуба сомневается в подписании 34-летнего форварда. Неизвестно, приедет ли Дзюба в Турцию для поддержания формы либо же состоится полноценный переход.