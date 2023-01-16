Болгарский «Левски» хотел сыграть с клубами из РФ в цветах украинского флага

«Левски» рассматривает вариант с выступлениями в синих футболках и жёлтых шортах на зимнем сборе в Дубае, сообщает Sportal.
По сведениям источника, причиной такого желания является недовольство, возникшее у фанатов по поводу запланированных товарищеских матчей с российскими командами: «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодар», «Спартак» (Москва) и «Урал» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменен по решению российского клуба без объяснения причин.
Ранее сообщалось о том, что ультрас болгарского клуба протестовали против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.
Отметим, что традиционная форма софийской команды — полностью жёлтая или полностью синяя форма.
«К флагу России был один вопрос». Наши фанаты в Катаре
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