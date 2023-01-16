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Гаджиев: Дзюба усилит «Торпедо», если выйдет на прежний уровень

Гаджиев: Дзюба усилит «Торпедо», если выйдет на прежний уровень
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании российского нападающего Артёма Дзюбы московским «Торпедо».

«Если он выйдет на свой прежний уровень, то усилит «Торпедо». Время идёт, возможности не прибавляются. Всё будет зависеть от уровня его готовности. Можно иметь хороший потенциал и большой талант, но не будучи подготовленным играть не сможешь.

У человека разное представление о жизни. Кто-то может быстро бросить футбол и переключиться на что-то другое, кто-то наоборот хочет остаться в игре и выберет разные варианты. Дзюба где только не играл, в «Спартаке», «Арсенале», «Томи» и в «Зените». Если всё это проанализировать, то не удивлюсь, если он будет в «Торпедо», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

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