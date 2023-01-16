Хави — о первом трофее с «Барселоной»: надеюсь, он не последний

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над мадридским «Реалом» (3:1), которая позволила каталонскому специалисту завоевать свой первый трофей с сине-гранатовыми.

«Мой первый трофей с «Барселоной»? Я счастлив. У меня возникает чувство душевного спокойствия. Я должен продолжать помогать завоёвывать команде трофеи, вести к этому «Барселону». Если мы выиграли финал у «Реала», то сможем это сделать против кого угодно. Я удовлетворён этим. Всё, на что я надеюсь, что этот трофей не последний», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» Хави сохраняет шансы на завоевание ещё трёх трофеев в текущем сезоне. Каталонцы продолжают борьбу за Кубок Испании и Лигу Европы, а также лидируют в испанской Примере с 41 набранным очком после 16 матчей.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: