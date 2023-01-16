Источник: «Барселона» и «Интер» близки к обмену футболистами

«Барселона» и миланский «Интер» близки к сделке по обмену футболистами. Из стана испанской команды в стан миланцев может перейти голландский нападающий Мемфис Депай, в обратном же направлении последует аргентинский форвард Хоакин Корреа. Об этом сообщает «твиттер» Jijantes.
По информации источника, клубы очень близки к соглашению, однако сделка состоится только при условии, что Мемфис Депай даст своё согласие на переход.
28-летний Депай, выступающий за «Барселону» с 2021 года, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в восьми сыгранных матчах текущего сезона. 28-летний Корреа, защищающий цвета «Интера» с того же 2021 года, отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными пасами в 21 встрече сезона.
Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане:
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