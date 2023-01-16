Источник: Леонид Слуцкий мог возглавить «Маккаби» из Тель-Авива
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Бывший главный тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, руководство израильского клуба искало нового наставника после ухода предыдущего главного тренера «Маккаби» Владимира Ивича в «Краснодар». Представители Слуцкого предложили кандидатуру российского специалиста израильтянам, сам тренер был заинтересован в этой работе, однако в «Маккаби» предпочли другого претендента, а до детальных переговоров с россиянином не дошло.
Слуцкий является безработным после того, как покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. До этого специалист также работал в ЦСКА, футбольном клубе «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле» и нидерландском «Витессе».
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