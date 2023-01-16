Пике приехал на Renault после строчки Шакиры в диссе на футболиста

Бывший испанский защитник Жерар Пике отреагировал на слова своей бывшей девушки Шакиры из её новой песни, являющейся диссом на экс-футболиста «Барселоны».

«Ты променял Ferrari на Renault Twingo. Такая волчица, как я, не для таких, как ты», — гласит одна из строчек песни.

Жерар Пике по итогу арендовал Renault Twingo и на нём приехал в офис испанской Медиалиги.

Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:

13 января Жерар Пике вышел в прямой эфир, какое-то время демонстрировал на своей руке часы Casio. Строчкой про эти часы Шакира намекала на новую девушку бывшего футболиста.



Пике и Шакира расстались летом 2022 года. У экс-супругов есть двое детей: Милан и Саша. Осенью прошлого года испанский защитник объявил о завершении профессиональной карьеры.