«Аль-Наср», где играет Роналду, хочет подписать Кейлора Наваса уже в январе

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах костариканского вратаря заинтересован «Аль-Наср», который ищет замену травмированному Давиду Оспине. Об этом сообщает Marca.
Стороны могут договориться во время матча между звёздами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ», который пройдёт 19 января. Однако «ПСЖ» не готов бесплатно отпускать 36-летнего вратаря, чей контракт с командой истекает летом 2024 года.
Сообщается, что для «Аль-Насра» подписание Наваса — приоритетный вариант, так как Оспине, вероятно, предстоит провести операцию. В нынешнем сезоне Навас вышел на поле лишь в одном матче Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Эта встреча прошла 6 января 2023 года.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
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