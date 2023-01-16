Спортивный директор «Боруссии»: у нас нет предложений по трансферу Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался об английском полузащитнике Джуде Беллингеме, который, по сообщениям СМИ, стал одной из главных трансферных целей для ряда топ-клубов Европы.
«В «Боруссии» Джуд добился невероятного прогресса. Благодаря тому, как он действует на поле, его духу и целеустремлённости он стал игроком, который отождествляет себя с нашим клубом.
Сейчас я не могу сказать, произойдёт ли трансфер Беллингема и когда это случится. Со спортивной точки зрения было бы глупо отказываться от такого игрока. Когда придёт время, мы поговорим с Джудом и его родителями.
Сейчас на нас нет никакого давления. Он полностью сосредоточен на футболе. Кстати, у нас вообще нет предложений по его трансферу», — приводит слова Келя Kicker.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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