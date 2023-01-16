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Спортивный директор «Боруссии»: у нас нет предложений по трансферу Беллингема

Спортивный директор «Боруссии»: у нас нет предложений по трансферу Беллингема
Джуд Беллингем
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался об английском полузащитнике Джуде Беллингеме, который, по сообщениям СМИ, стал одной из главных трансферных целей для ряда топ-клубов Европы.

«В «Боруссии» Джуд добился невероятного прогресса. Благодаря тому, как он действует на поле, его духу и целеустремлённости он стал игроком, который отождествляет себя с нашим клубом.

Сейчас я не могу сказать, произойдёт ли трансфер Беллингема и когда это случится. Со спортивной точки зрения было бы глупо отказываться от такого игрока. Когда придёт время, мы поговорим с Джудом и его родителями.

Сейчас на нас нет никакого давления. Он полностью сосредоточен на футболе. Кстати, у нас вообще нет предложений по его трансферу», — приводит слова Келя Kicker.

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