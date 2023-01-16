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Александр Мостовой шуткой ответил на вопрос об оформлении Fan ID

Александр Мостовой шуткой ответил на вопрос об оформлении Fan ID
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о паспорте болельщика — Fan ID, который с начала нынешнего сезона стал обязательным для посещения части матчей РПЛ, а после возобновления чемпионата будет требоваться на всех стадионах РПЛ.

«Я изначально был против и не понимал идею Fan ID. Нам никто не объяснил, в чём эффект этого при сегодняшней жизни. Сейчас из подъезда выходишь, делаешь шаг влево или вправо — и ты уже везде засвечен, учитывая камеры.

Fan ID у нас уже полгода — я за это время на футболе не был. «Спартак» никуда не приглашает, соответственно, на футбол ходить нечего… А вдруг когда-нибудь «Спартак» пригласит? Что тогда делать? В таком случае придётся оформлять (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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