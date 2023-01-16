Александр Мостовой шуткой ответил на вопрос об оформлении Fan ID

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о паспорте болельщика — Fan ID, который с начала нынешнего сезона стал обязательным для посещения части матчей РПЛ, а после возобновления чемпионата будет требоваться на всех стадионах РПЛ.
«Я изначально был против и не понимал идею Fan ID. Нам никто не объяснил, в чём эффект этого при сегодняшней жизни. Сейчас из подъезда выходишь, делаешь шаг влево или вправо — и ты уже везде засвечен, учитывая камеры.
Fan ID у нас уже полгода — я за это время на футболе не был. «Спартак» никуда не приглашает, соответственно, на футбол ходить нечего… А вдруг когда-нибудь «Спартак» пригласит? Что тогда делать? В таком случае придётся оформлять (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 января 2023
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:25
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31