Анзор Кавазашвили: Захаряну важно не повторить путь Жиркова в Англии. Юра пропал в «Челси»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Когда впервые услышал об интересе «Челси» к Захаряну, то очень обрадовался — этот талантливейший мальчик должен иметь дальнейшее развитие в хорошем футбольном клубе. Сегодня не сказал бы, что московское «Динамо» — это классная команда. Она хорошая, однако они всё играют, стараются набирать силу, мастерство, но команда на средних позициях для нашего чемпионата.



Обратил внимание, что до интереса «Челси» Захарян играл достаточно прилично, а после — сбавил. Посмотрел на него и подумал: «Наверное, если «Челси» сейчас за ним наблюдает, то приглашать не будут».



Не знаю, возьмут его или нет. Надо понимать, что им нужен готовый футболист. Игроков, готовых лишь на 50%, посадят в глубокий запас либо отдадут куда-то в аренду. И он так и будет мотаться по всему миру, так и не научившись играть в хорошем клубе.



Хороший пример — Кварацхелия. Попал в достойную команду, в которой очень высокое исполнительское мастерство. Хвича сразу проявил свои лучшие качества. Оказалось, что он готов намного лучше итальянских футболистов, поэтому его с таким восторгом и воспринимают местные болельщики. Тренер даже доверил ему исполнение пенальти.



Захаряну важно не повторить путь Жиркова в Англии: Юра в сборной и в ЦСКА играл прекрасно, а в «Челси» пригласили — получил травму и пропал. Не смог достичь того успеха, который требовало руководство команды», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.