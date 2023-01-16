Алдонин: может, я и не очень поддерживаю Fan ID. Но другого пути нет — нужен для работы

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, собирается ли он оформить паспорт болельщика для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Какие ещё варианты? Конечно, надо будет оформлять. Многие болельщики бойкотируют, но я же не только болельщик. Мне в любом случае необходимо оформить Fan ID.
Может, я и не очень поддерживаю Fan ID, но другого пути нет. Мне нужен для работы, чтобы посещать матчи», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее паспорт болельщика Fan ID ввели в качестве тестового режима на пяти аренах Премьер-лиги, в ответ на что болельщики команд приняли решение бойкотировать посещение матчей. С 1 декабря паспорт болельщика требуется при посещении всех стадионах российского чемпионата.
- 16 января 2023
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:25
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31