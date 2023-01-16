Алдонин: может, я и не очень поддерживаю Fan ID. Но другого пути нет — нужен для работы

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, собирается ли он оформить паспорт болельщика для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Какие ещё варианты? Конечно, надо будет оформлять. Многие болельщики бойкотируют, но я же не только болельщик. Мне в любом случае необходимо оформить Fan ID.



Может, я и не очень поддерживаю Fan ID, но другого пути нет. Мне нужен для работы, чтобы посещать матчи», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее паспорт болельщика Fan ID ввели в качестве тестового режима на пяти аренах Премьер-лиги, в ответ на что болельщики команд приняли решение бойкотировать посещение матчей. С 1 декабря паспорт болельщика требуется при посещении всех стадионах российского чемпионата.