Нападающий «ПСЖ» Сарабия перейдёт в «Вулверхэмптон»

Испанский нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия станет футболистом «Вулверхэмптона». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, игрок подпишет контракт с «волками» уже во вторник, 17 января.
В ближайшее время Сарабия пройдёт медицинские тесты, прежде чем подписать своё соглашение с английским клубом. На этом неделе «Вулверхэмптон» также хочет представить другого своего новичка — полузащитника Жоау Гомеса, который перейдёт в команду из бразильского «Фламенго».
В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Также игрок провёл несколько минут на чемпионате мира в проигранном матче 1/8 финала с Марокко (0:0, 0:3 в серии пенальти).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 16 января 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:20
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52