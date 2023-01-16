Нападающий «ПСЖ» Сарабия перейдёт в «Вулверхэмптон»

Испанский нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия станет футболистом «Вулверхэмптона». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, игрок подпишет контракт с «волками» уже во вторник, 17 января.

В ближайшее время Сарабия пройдёт медицинские тесты, прежде чем подписать своё соглашение с английским клубом. На этом неделе «Вулверхэмптон» также хочет представить другого своего новичка — полузащитника Жоау Гомеса, который перейдёт в команду из бразильского «Фламенго».

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Также игрок провёл несколько минут на чемпионате мира в проигранном матче 1/8 финала с Марокко (0:0, 0:3 в серии пенальти).

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