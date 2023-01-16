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«Как будто фильм о Диком Западе». Бывший форвард «Ювентуса» стал свидетелем ареста мафиози

«Как будто фильм о Диком Западе». Бывший форвард «Ювентуса» стал свидетелем ареста мафиози
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Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Сальваторе Скиллачи стал свидетелем ареста одного из самых разыскиваемых сицилийских мафиози – Маттео Мессины Денаро.

60-летний Денаро был задержан полицией Палермо сегодня, 16 января. До этого момента он был самым разыскиваемым боссом мафии в Италии и провёл в бегах более 30 лет. Мафиози проходил лечение в одной из клиник Палермо, используя поддельные документы.

Скиллачи оказался в числе свидетелей полицейской операции.

«Я был в больнице в 8:15, когда увидел полицейских. Они заблокировали всю территорию вокруг. Я находился рядом с баром и не успел войти внутрь, потому что курил на улице. Мне мало что удалось увидеть, а полиция просто сказала нам оставаться на своих местах. Это было настоящим сумасшествием. Всё выглядело, как сцена из фильма о Диком Западе», — приводит слова экс-футболиста ANSA.

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