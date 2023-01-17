Гол Эсекьеля Понсе помог «Эльче» уйти от поражения в матче с «Кадисом»
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Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Эльче». Команды встречались на стадионе «Нуэво Мирандилья». Финальный свисток главного арбитра Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал ничейный результат — 1:1.
На седьмой минуте встречи Брайан Окампо подал угловой, после чего мяч снова попал к нему. Уругвайский полузащитник сместился к углу штрафной соперника и неотразимо пробил в дальний угол ворот Эдгара Бадии.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
На 81-й минуте ответный мяч забил бывший форвард «Спартака» Эсекьель Понсе.
«Кадис» набрал 16 баллов и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице испанского первенства. В активе «Эльче» всего пять очков — команда на последнем, 20-м месте.
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