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Гол Эсекьеля Понсе помог «Эльче» уйти от поражения в матче с «Кадисом»

Гол Эсекьеля Понсе помог «Эльче» уйти от поражения в матче с «Кадисом»
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Завершился матч 17-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Эльче». Команды встречались на стадионе «Нуэво Мирандилья». Финальный свисток главного арбитра Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал ничейный результат — 1:1.

На седьмой минуте встречи Брайан Окампо подал угловой, после чего мяч снова попал к нему. Уругвайский полузащитник сместился к углу штрафной соперника и неотразимо пробил в дальний угол ворот Эдгара Бадии.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

На 81-й минуте ответный мяч забил бывший форвард «Спартака» Эсекьель Понсе.

«Кадис» набрал 16 баллов и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице испанского первенства. В активе «Эльче» всего пять очков — команда на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 17-й тур
16 января 2023, понедельник. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Окампо – 7'   1:1 Понсе – 81'
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