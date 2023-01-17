Вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина получил травму и перенесёт операцию на локте

Вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина получил травму в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (0:0).
Голкипер во вторник перенесёт операцию на локтевом суставе, сообщает пресс-служба саудовского футбольного клуба.
По итогам обследования у 34-летнего колумбийца выявили трещину в локтевой кости. Футболист пропустит около 6 недель.
Бывший вратарь английского «Арсенала» и итальянского «Наполи» пополнил саудовский «Аль-Наср» летом 2022 года. В текущем сезоне 34-летний колумбиец провел 14 матчей, из них 9 отыграв «на ноль».
Ранее появилась информация, что в «Аль-Наср» может перейти вратарь французского «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас, игравший вместе с Роналду в мадридском «Реале» с 2014 по 2018 год.
«Аль-Наср» занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. Преимущество от идущего вторым «Аль-Хиляля» составляет одно очко.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре:
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