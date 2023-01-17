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Хиддинк: украинские футболисты по определению слабее российских

Хиддинк: украинские футболисты по определению слабее российских
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что украинские футболисты слабее российских игроков.

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, ранее украинский вингер Михаил Мудрик перешёл в «Челси». По информации различных инсайдеров, лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн, а ещё € 30 млн «Шахтёр» может получить в качестве бонусов.

Также в АПЛ выступают украинский защитник Виталий Миколенко и полузащитник Александр Зинченко, которые защищают цвета «Эвертона» и «Арсенала» соответственно.

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