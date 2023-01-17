Арестованный босс мафии, скрывавшийся 30 лет, посещал матч Серии А в 2010 году
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Один из боссов итальянской мафии, Маттео Мессина Денаро, который был арестован вчера, 16 января, скрывавшийся от правосудия с 1993 года, посещал матч Серии А между «Палермо» и «Сампдорией» в 2010 году, сообщает Football Italia.
Предполагается, что он пришёл на игру для встречи с другими представителями преступного мира. Матч, который состоялся 9 мая 2010 года, завершился вничью – 1:1. Голами отметились форвард «Сампдории» Джампаоло Паццини, мяч «Палермо» на счету Фабрицио Микколи. По итогам того сезона «Сампдория» добыла путёвку в Лигу чемпионов.
Денаро был арестован вчера в одной из частных клиник Палермо. Свидетелем задержания стал бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Сальваторе Скиллачи.
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