Юрген Клопп сравнил ситуацию в «Ливерпуле» со сломанной ногой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации в своей команде.

«Наша ситуация в «Ливерпуле» похожа на сломанную ногу. Порой тебе нужно несколько недель или месяцев, чтобы быть готовым.

Я не так часто оказывался в подобной ситуации, но смотрю футбол дольше, чем тренирую, и точно знаю, как это работает, когда что-то идёт не так. Есть список вещей, через которые вы проходите, и одна из них заключается в том, что игроки больше не слушают тренера.

В Германии мы говорим, что менеджер больше не доводит свои мысли до команды. Понимаю, что иногда это так и выглядит, но это не так. Вы можете вычеркнуть это из списка. В любом случае, очень важно, чтобы мы изменили это немедленно», — приводит слова Клоппа ESPN в «Твиттере».

«Ливерпуль» в 18 матчах английской Премьер-лиги набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

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