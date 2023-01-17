В отношении президента FFF Ле Гре возбудили уголовное дело. Он отстранён от должности

В отношении президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре, которого бывшие сотрудницы организации обвинили в домогательствах, возбуждено уголовное дело. Как сообщила прокуратура Парижа, расследование будет проходить по делу о моральных и сексуальных домогательствах, его будет вести Бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сообщает L'Équipe.



Исполком FFF ранее снял Ле Гре с занимаемой должности до публикации результатов проверки по заказу Министерства спорта. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.

Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре резко высказался о Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост наставника французов. Позднее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы 81-летнего функционера в FFF сменил Мишель Платини.

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Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ: