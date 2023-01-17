В отношении президента FFF Ле Гре возбудили уголовное дело. Он отстранён от должности

В отношении президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре, которого бывшие сотрудницы организации обвинили в домогательствах, возбуждено уголовное дело. Как сообщила прокуратура Парижа, расследование будет проходить по делу о моральных и сексуальных домогательствах, его будет вести Бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сообщает L'Équipe.
Исполком FFF ранее снял Ле Гре с занимаемой должности до публикации результатов проверки по заказу Министерства спорта. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.
Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре резко высказался о Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост наставника французов. Позднее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы 81-летнего функционера в FFF сменил Мишель Платини.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ:
- 17 января 2023
-
16:29
-
16:23
-
16:13
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:23
-
15:20
-
15:11
-
15:11
-
15:01
-
14:40
-
14:35
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
14:04
-
14:04
-
13:47
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:25
-
13:23
-
13:21
-
13:08
-
12:47
-
12:46
-
12:21
-
12:19
-
12:17